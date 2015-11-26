сегодня



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о смерти Криса Корнелла



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в недавнем интервью коснулась темы смерти Криса Корнелла и того факта, насколько тяжела была для нее эта потеря:



«Это было ужасно. Мы же играли с ними в Детройте [когда Крис умер]. Мы выступали на разогреве [SOUNDGARDEN]. Я попрощалась с Крисом, обняла его. Мы остались на парковке тусить с остальной частью группы — Matt'ом [Cameron'ом], Kim'ом [Thayil'ом] и Ben'ом [Shepherd'ом] — всю ночь, пока автобус не повёз нас в другой город. И на следующее утро мы проснулись, и тут такие новости. И тяжесть в автобусе была невыносимой. Я проснулась от того, что все в передней части автобуса плакали и были в полнейшем шоке.



После этого мы отыграли несколько шоу, но я оказалась не в лучшем состоянии, я не была эмоционально готова справиться с этим событием и пришла к выводу, что гастроли в тот момент были не для меня. Я не могла каждый вечер выходить на сцену и притворяться, что со мной всё в порядке, когда на самом деле всё было совсем иначе. В итоге я всё отменила, что было не лучшим решением с деловой точки зрения, так как мы как раз были в середине тура по пластинке, но... Я вернулась домой и попыталась перегруппироваться, всё пропустить, осознать и отпустить, и снова встать на ноги. И как только я начала со всем смиряться, я позвонила Като, нашему продюсеру, я написала несколько песен и сказала: "Давайте отправимся в студию". Я не знаю, для записи уже какого-то материала или просто так, но мы должны были начинать двигаться дальше. И как только мы начали воплощать эти планы в жизнь, мне позвонили и сказали, что Като погиб в аварии на мотоцикле. И для меня это событие оказалось как гвоздь в крышку гроба, и я провалилась в небытие».



По словам Taylor, «потребовалось немало усилий, чтобы вытащить себя из того мрака, в котором она оказалась»:



«Я повторю это ещё раз: как бы банально это ни звучало, но именно музыка мне помогла. Я всегда говорю, что это моя лучшая подруга, потому что когда ты всё потерял, музыка всегда поддерживает тебя, она всегда была рядом со мной, и она никогда меня не подводила. И я полагаю, что в тот момент я тестировала свои границы. Мне нужно было принять сознательное решение — смерть или движение вперед — и я решила двигаться дальше и начать работать над этим альбомом».













+1 -0



просмотров: 279

