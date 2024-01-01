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John Corabi

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JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE



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JOHN CORABI вновь ответил на вопрос о том, какие разборки были в MÖTLEY CRÜE в его время:

«В группе было много драмы и бардака. И когда мне сказали, что Vince возвращается, одна часть меня была очень расстроена, а другая часть меня почувствовала облегчение... Я ощущал, будто 300-килограммовый человек стоит у меня на плечах. Так что в то же время я испытывал облегчение.

Да, такая фигня происходила постоянно. Забавно, что сейчас это интервью выйдет, и все скажут: "Чёрт побери. Он снова говорит о MÖTLEY. Неужели у этого парня нет ничего более интересного?« [Смеётся]».

На вопрос, боролся ли кто-нибудь из других участников за него, когда звукозаписывающая компания дала понять, что хочет вернуть Vince в MÖTLEY, он ответил:

«Я не знаю. Я узнал позже, что они тайно встречались с Vince, и всё время, пока они с ним встречались, у меня было такое впечатление... Doug Morris сказал: "Вам нужно вернуть Винса. Избавьтесь от этого парня". Он даже не знал моего имени. Он сказал: "Избавьтесь от нового вокалиста и верните Vince". И они никогда не говорили мне об этом — они не говорили мне об этом до самого конца. Но когда мы все полетели в Нью-Йорк, — это было ещё до того, как мы начали работать над "Generation Swine", —наверное, года за полтора до этого мне сказали: "Ни за что, Crab. Мы никогда не вернём этого парня. Ни за что, чувак. Ни за что". А тем временем они встречались с ним и пытались всё уладить. И я думаю, что они держали меня в запасе на случай, если с Винсом ничего не получится. Если честно, я понимаю это. Это разумно.

С этими ребятами было много драмы. Утром я репетировал с Nikki, а он говорил о Tommy и Mick'y, а после обеда я шёл с Tommy сочинять музыку, а он говорил о Nikki и Mick'e. Я жил в гостевом доме Mick'a, так что вечером я приходил домой, сидел и выпивал с ним, а он рассказывал о Tommy и Nikki. И я думал: "Боже мой. Это же невозможно". Понимаете, о чём я? Поэтому, когда мне сказали: "Чувак, Vince возвращается", я был ошарашен. [Смеётся]. Но, как я уже сказал, я почувствовал себя так, будто кто-то снял с моих плеч 300-килограммового человека».

Насчёт того, каково это — выступать вживую с MÖTLEY CRÜE, Corabi сказал:

«Самое забавное, что если вы посмотрите биографический фильм "The Dirt" [о MÖTLEY CRÜE], то вам покажется, что группа выступала в школьных спортзалах перед аудиторией из 20 человек, когда я был в группе, а это было совсем не так. Да, мы играли на аренах, вмещавших более 10 000 человек, но продавали, наверное, четыре-пять тысяч билетов. То есть мы занимали от четверти до половины арены. Но даже у этих трёх, четырёх, пяти, шести тысяч человек реакция была великолепной. Мы исполняли "Shout At The Devil", "Primal Scream" или "Wild Side", и в то время публике это нравилось, это было весело. Это было круто».

На вопрос о том, были ли какие-то песни из эпохи Vince'a в MÖTLEY CRÜE, которые он отказался петь, John ответил:

«Это был мой первый спор с Nikki. Я сказал: "Я не буду петь "Girls, Girls, Girls". Я не буду этого делать". А он такой: "Это один из наших самых главных хитов". Мы поссорились, и тогда Tommy вмешался в спор от моего имени. Он сказал: «Чувак, если его это не устраивает... Он единственный, кто должен это петь, так что мы просто выберем что-нибудь другое. Мы не обязаны исполнять эту песню каждый чёртов тур". Так что мы исполнили "Wild Side", "Shout At The Devil", "Home Sweet Home", "Primal Scream". Не помню, что ещё. "Live Wire". Что ещё мы играли? Я не могу вспомнить. Это было так давно. Но мы исполнили немного из этого и немного из нового альбома, а потом сыграли пару каверов».




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