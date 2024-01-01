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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 34
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 32
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
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John Corabi

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2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи
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JOHN CORABI готовит аудиокнигу



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JOHN CORABI в недавнем интервью сообщил, что в ближайшее время будет выпущена аудиокнига "Horseshoes And Hand Grenades":

«Если честно, все было довольно спокойно. Как и в любой другой индустрии развлечений, все говорят об этом в начале, а потом всё просто отходит на второй план. Но книга по-прежнему хорошо продается. Она не попадет ни в один список бестселлеров New York Times, но я все еще получаю комплименты по этому поводу. Люди по-прежнему подходят и просят подписать ее. И это просто еще одна деталь, которую я могу внести в свое резюме. Надеюсь, скоро выйдет аудиокнига и издание в мягкой обложке. Так что посмотрим. Но я просто счастлив, что мы это сделали. Она вышла в свет. Она в свободном доступе, чувак. Люди могут ознакомиться с ней. Так что все хорошо».




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