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JOHN CORABI готовит аудиокнигу
JOHN CORABI в недавнем интервью сообщил, что в ближайшее время будет выпущена аудиокнига "Horseshoes And Hand Grenades":
«Если честно, все было довольно спокойно. Как и в любой другой индустрии развлечений, все говорят об этом в начале, а потом всё просто отходит на второй план. Но книга по-прежнему хорошо продается. Она не попадет ни в один список бестселлеров New York Times, но я все еще получаю комплименты по этому поводу. Люди по-прежнему подходят и просят подписать ее. И это просто еще одна деталь, которую я могу внести в свое резюме. Надеюсь, скоро выйдет аудиокнига и издание в мягкой обложке. Так что посмотрим. Но я просто счастлив, что мы это сделали. Она вышла в свет. Она в свободном доступе, чувак. Люди могут ознакомиться с ней. Так что все хорошо».
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