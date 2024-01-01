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JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»



В недавней беседе у JOHN CORABI спросили, был ли когда-нибудь момент, когда он подумал: «Вот и все. Я добился своего. Я могу убрать ногу с педали газа»:



«Нет. Позвольте мне сказать следующее. Это зависит от того, как вы смотрите на жизнь. Я могу сидеть здесь и рвать на себе волосы, потому что мой банковский счет не такой, как у Nikki Sixx'a или Steven'a Tyler'a. Если так рассуждать, то я потерпел неудачу. Но я могу сказать одно — и это не делает меня менее жадным, но я жажду совсем других ощущений.



Помню, у меня был разговор с Nikki, когда мы сидели и слушали альбом MÖTLEY, который я только спел — основной одноименный, — и мы все сидели и думали: «Б$$$ь». Все мы чувствовали, что эта пластинка просто потрясающая. И я сделал замечание, типа: «Ну, ребята, продастся ли эта вещь пятью копиями или пятью миллионами, мы проделали охренительную работу». И Nikki разозлился из-за этого комментария.



Я не оценивал [успех] по продажам альбомов, я оценивал его по качеству того, чего, по моему мнению, мы достигли в музыкальном плане. И Nikki обиделся на это. «Это отстойная позиция». А я ответил: «Нет, это не так. Я просто говорю, что с музыкальной точки зрения, я считаю, что мы сделали неплохую работу». И опять же, если бы я сидел и смотрел на это с финансовой точки зрения, есть ли у меня такой успех, как у Nikki? Нет. Я не живу в особняке площадью на 10 000 квадратных футов. Я живу в доме площадью 1500 квадратных футов, который мне кажется очень удобным. Там живем я и моя жена. Я был женат три раза, так что мои дети уже выросли. Они здесь не живут. Живу я, моя жена и три собаки. У меня есть крутой автофургон. У меня есть пара крутых Harley-Davidson. У нас есть джипы, грузовик и огромный задний двор для трех моих собак, где я могу просто гулять, играть, бегать, бросать им мяч и заниматься своими делами.



Слушай, а я бы хотел иметь возможность подойти к дилеру гребаной Maserati и купить её? Да, конечно. Кто бы не хотел? Но я не позволю деньгам свести меня с ума.



Мы владеем всем, о чем я только что сказал. Так что у меня очень комфортная жизнь. У меня прекрасная жена. Все здоровы. Мои дети здоровы. Мои внуки здоровы. Всем хорошо. Так что все зависит от того, как вы оцениваете успех. Сейчас я чувствую себя...? Я сажусь и слушаю такие песни, как [QUEEN] «Bohemian Rhapsody», или [LED ZEPPELIN] «Stairway To Heaven», или «Still The Same» Боба Сегера, и я просто слушаю эти великолепные песни и думаю: «Черт. Я до сих пор не написал такую песню». Так что я сам себе злейший враг. Я слушаю таких парней, как Боб Сегер, и думаю: «Черт, этот парень — гений в лирике. Он гений как автор песен». Я слушаю, как я уже сказал, «Bohemian Rhapsody». Я хочу выкопать [покойного вокалиста QUEEN] Фредди Меркьюри, ударить его по лицу, а потом снова зарыть в землю. Так что я руководствуюсь именно этой составляющей. Мне нужно написать то, что я считаю такой песней, какой бы она ни была. И это стремление всегда будет рядом. Ты всегда движешься вперед и вверх, а не назад и вниз. Так что именно этим я измеряю успех.



Я чувствую, что последний альбом DEAD DAISIES, который мы записали [2024 «Light 'Em Up»], — это рост. Я чувствую, что мы растем. Мы продолжаем становиться лучше. Мы становимся все лучше и оперативнее в студийной работе. Мы знаем, чего хотим. Но я уже с нетерпением жду следующей пластинки: «Окей, как мы можем превзойти то, что мы только что сделали?», с точки зрения высказываний. С финансовой точки зрения, особенно в наше время, когда есть стриминг и люди больше не покупают пластинки, это, блин, как знать, что будет дальше? Мои шансы заработать деньги как у MÖTLEY, AEROSMITH или ROLLING STONES ничтожно малы. Но кто знает?»







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