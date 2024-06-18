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John Corabi

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JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE



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В недавнем эпизоде подкаста "Talk Louder" экс-фронтмен MÖTLEY CRÜE John Corabi, который присоединился к группе в 1992 году, заменив оригинального вокалиста Vince'a Neil'a, рассказал о своём участии в коллективе:

«Это та маленькая трясина, в которую меня периодически затягивает, и я ожидаю этого, потому что по большому счёту именно MÖTLEY CRÜE сделали меня знаменитым. Я понимаю. И кажется, что каждый раз, когда они что-то делают, мне задают вопрос об этом. Я уже пытался объяснить, что не имею больше к ним отношения, когда в интервью кто-то спрашивал: "Чувак, что ты думаешь о MÖTLEY?" И я отвечал: "Следующий вопрос. Я не буду отвечать. Мне нечего сказать". Затем в сети вышло это видео и я начал получать письма в соцсетях: "Чувак, ты неблагодарный козёл. Значит теперь ты не можешь говорить о MÖTLEY CRÜE, да?". Ну я и решил: "Ладно. Знаете что? Я отвечу". Теперь, если я что-то отвечаю, все комментарии будут такими: "Неужели этому козлу не о чем поговорить, кроме как о MÖTLEY CRÜE? Он пробыл в группе пять минут и оказался неудачником". И я говорю: "Фиг с ним. Мне фиолетово".

Кто-то задал мне вопрос, когда я был в Лондоне, когда вышла моя книга [осенью 2022 года]. Я подписывал книгу, там была живая аудитория, и они задавали мне вопросы. MÖTLEY как раз опубликовали заявление, и в нём говорилось: "Mick уходит на покой. Мы продолжим работу с John'ом 5", и тому подобное. И всё, что я сказал: "Я поверю в это заявление, когда сам Mick его опубликует. Заявление, которое было обнародовано, исходило от MÖTLEY и их руководства. Это больше похоже на антикризисные меры... Я не верю ни единому слову, пока Mick сам не опубликует заявление". А потом кто-то задал мне другой вопрос: "Почему ты так думаешь?" И я уверен, что это общеизвестно — не думаю, что я кого-то удивлю этим, потому что даже Mick говорил, что запись альбома "Generation Swine" [1997] была самым ужасным, самым худшим временем в его жизни, и [барабанщик] Tommy Lee, [басист] Nikki [Sixx] и [продюсер] Scott Humphrey буквально вцепились Mick'y в душу и заставили его почувствовать, что он не очень хороший гитарист. И в этот момент мне сообщили, что Vince возвращается. Мы написали кучу песен за год до этого. Vince собирался вернуться, но менеджмент попросил меня помочь им закончить запись. И я сказал: "Хорошо". Мне звонили практически каждый день в 9:30, 10 часов утра, и Tommy, Nikki и Scott просили меня прийти в студию пораньше, потому что накануне вечером у них в студии был Mick, и они были разочарованы, потому что не смогли ничего от него добиться. Поэтому я сказал: "Да, я приду и сыграю, но только если Mick не против". Они сказали: "Да, он согласен. Мы уже поговорили с ним". — "Хорошо. Круть". Я согласился, и Mick вам это тоже скажет — наверное, 80 процентов гитарных партий на "Generation Swine" — это мои партии. Так что я знаю, что они были недовольны Mick'ом во время работы над "Generation Swine". Я не знаю, кто играл на гитаре на "New Tattoo"... Я не знаю, кто играл на этой пластинке, но могу сказать, что после этого они записали несколько новых песен для компиляции "Red, White & Crüe". Там на гитаре играл DJ Ashba. Потом они выпустили альбом "Saints Of Los Angeles" — тоже с DJ Ashba на гитаре. А когда они записывали саундтрек к фильму "The Dirt", сыграл John 5... А ещё, как вы знаете, [бывший басист Ozzy] Bob Daisley заявил: "Чувак, когда [Ozzy и MÖTLEY CRÜE] поехали в тур "Bark At The Moon" вместе, MÖTLEY CRÜE пытались переманить [тогдашнего гитариста Ozzy] Jake'a E. Lee в свою группу" — избавиться от Mick'a и заполучить Jake'a. Так что ничего нового я никому не скажу. Всё это уже было в прессе. Mick уже рассказал все эти подробности о записи "Generation Swine". Между Tracii Guns'ом и Nikki SIxx'ом была серьёзная вражда ещё в те времена, когда они играли в BRIDES OF DESTRUCTION. Он злился, что они наняли DJ Ashba, а не его. Так что я не сказал никому ничего нового, но было забавно, когда я заявил это, мне сказали: "Чувак, ты подлец. Ты не знаешь, о чём говоришь. Mick болен". А я сказал: "Ладно. Посмотрим". И должен признаться, когда утром стало известно, что Mick подал на них в суд, мой телефон просто разрывался от звонков: "Привет, чувак. Извини. Прости, что я сказал то, что сказал". И я не злорадствовал или что-то в этом роде — мне было наплевать. Если вы зададите мне вопрос, я честно отвечу. Но мне плевать в любом случае. Это их проблемы, это их грязное бельё, с которым они должны разобраться сами. Но это было просто смешно.

Меня постоянно оскорбляют. Неважно, что я говорю, что я делаю. Что касается MÖTLEY, то я всегда буду козлом. Неважно. И я гарантирую, что завтра об этом интервью тоже напишут в музыкальной прессе».




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18 июн 2024
olly71
Ну всё борода теперь Мик занёс твой телефон в чёрный список.

просмотров: 362

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