сегодня



SAMMY HAGAR и FOO FIGHTERS играют в "This Or That"



Вы новом выпуске AXS TV SAMMY HAGAR побывал в гостях у музыкантов FOO FIGHTERS и сыграл с ними в игру "This Or That", а после поднялся на сцену с Don'ом Felder'ом, Mick'ом Fleetwood'ом, Vic'ом Johnson'ом, Pat Benatar & Neil'ом Giraldo, Sarah'ой McLachlan и другими ради "Acoustic-4-A-Cure".











+0 -0



просмотров: 85