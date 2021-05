сегодня



SAMMY HAGAR и CHAD KROEGER выступили с афганскими девочками



После успеха кавер-версии хита EURYTHMICS "Sweet Dreams" в 2020, Miraculous Love Kids / Girl With A Guitar, которую возглавляет Lanny Cordola, записали композицию STEVE'a MILLER'a "Fly Like An Eagle" при участии Sammy Hagar (VAN HALEN, THE CIRCLE, CHICKENFOOT)? Chad Kroeger (NICKELBACK), Nathan East (Stevie Wonder, Phil Collins, Eric Clapton), Rami Jaffee (FOO FIGHTERS, WALLFLOWERS, SOUL ASYLUM), Gary Griffin (BRIAN WILSON, THE BEACH BOYS), Kris Myers (UMPHREY'S MCGEE) и Todd Shea. Видео доступно ниже.













