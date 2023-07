сегодня



SAMMY HAGAR опубликовал обновлённое видео



SAMMY HAGAR опубликовал обновленную версию клипа на песню "Two Sides Of Love", которая вошла в альбом "VOA" 1984 года.



«Когда я написал эту песню и представил её Джону Калоднеру в компании David'a Geffen'a, все думали, что это будет огромный хит, и хотели, чтобы она стала первым синглом. Песня не очень хорошо котировалась в чартах, а клип не стал хитом на MTV, что удивило всех нас. Затем появился "I Can't Drive 55", неожиданный хит, благодаря которому моя карьера взлетела. Был продан 1 миллион пластинок, кто бы мог подумать. Но это по-прежнему отличная песня!»







+0 -0



просмотров: 157