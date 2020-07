сегодня



SAMMY HAGAR , DAVE MASON, MICK FLEETWOOD и MICHAEL MCDONALD исполняют хит TRAFFIC



Команда DAVE MASON AND THE QUARANTINES, в состав которой входят Dave Mason Mick Fleetwood, Sammy Hagar, Michael McDonald и участники THE DOOBIE BROTHERS John McFee, Tom Johnston, John Cowan и Pat Simmons, а также Alvino Bennett и Pat Simmons Jr., записала карантинное видео на классический трек группы TRAFFIC 1968 года "Feelin' Alright'".













