Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

"Can't Hang", новое видео SAMMY HAGAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Space Between", выходящего десятого мая на BMG.
Трек-лист:
01. Devil Came To Philly
02. Full Circle Jam (Chump Change)
03. Can't Hang
04. Wide Open Space
05. Free Man
06. Bottom Line
07. No Worries
08. Trust Fund Baby
09. Affirmation
10. Hey Hey (Without Greed)
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