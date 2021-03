сегодня



Карантинное видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE опубликовали карантинное видео на композицию "Bad Case of Loving You (Doctor, Doctor)", написанную в 1978 году и в оригинале записанную Moon'ом Martin'ом, а годом позже её спел Robert Palmer.













