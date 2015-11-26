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Sammy Hagar

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13 дек 2020 : 		 Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет зимой

8 дек 2020 : 		 Видео с выступления SAMMY HAGAR

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

28 сен 2020 : 		 Карантинное видео видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

13 авг 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнили кавер VAN HALEN

6 авг 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре

24 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DAVE MASON, MICK FLEETWOOD и MICHAEL MCDONALD исполняют хит TRAFFIC

8 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу

17 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN

5 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Прекратите насилие»

29 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Литтл Ричарда

27 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Я никогда не объявлю прощальный тур»

21 май 2020 : 		 Летний тур SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменен

20 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR готов играть и без вакцины

17 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню BUFFALO SPRINGFIELD

2 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню AC/DC

23 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Боба Марли

17 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют VAN HALEN

10 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR допускает, что летний тур может быть отложен

8 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют THE WHO

6 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR почтил память Билла Уизерса

29 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & CIRCLE записали песню в рамках 'Lockdown Challenge'

27 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR об эпидемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменили концерты в Южной Америке

11 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR исполняет тему NEIL DIAMOND

26 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR собирается в большой тур с THE CIRCLE
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Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет зимой



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Восьмого января SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выпустят новую работу, "Lockdown 2020". Те, кто оформят пред-заказ, получат трек "Heroes", прочтение хита Дэвида Боуи. Кроме того, все средства от продаж этого трека будут направлены на благотворительность.

Трек-лист:

01. Funky Feng Shui

02. Won't Get Fooled Again (THE WHO)

03. Good Enough (VAN HALEN)

04. Three Little Birds (Bob Marley)

05. Whole Lotta Rosie (AC/DC)

06. For What It's Worth (Buffalo Springfield)

07. Keep A-Knockin' (Little Richard)

08. Right Now (VAN HALEN)

09. Don't Tell Me What Love Can Do (VAN HALEN)

10. Sympathy For The Human (SAMMY HAGAR & THE WABOS)

11. Heroes (David Bowie)

SAMMY HAGAR & THE CIRCLE To Release New Album





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