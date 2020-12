сегодня



Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет зимой



Восьмого января SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выпустят новую работу, "Lockdown 2020". Те, кто оформят пред-заказ, получат трек "Heroes", прочтение хита Дэвида Боуи. Кроме того, все средства от продаж этого трека будут направлены на благотворительность.



Трек-лист:



01. Funky Feng Shui



02. Won't Get Fooled Again (THE WHO)



03. Good Enough (VAN HALEN)



04. Three Little Birds (Bob Marley)



05. Whole Lotta Rosie (AC/DC)



06. For What It's Worth (Buffalo Springfield)



07. Keep A-Knockin' (Little Richard)



08. Right Now (VAN HALEN)



09. Don't Tell Me What Love Can Do (VAN HALEN)



10. Sympathy For The Human (SAMMY HAGAR & THE WABOS)



11. Heroes (David Bowie)













