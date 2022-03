29 мар 2022



LITA FORD присоединилась на сцене к SAMMY HAGAR & THE CIRCLE в рамках выступления 25 марта в The STRAT Hotel, Casino & SkyPod для исполнения кавер-версий MONTROSE "Rock Candy" и LED ZEPPELIN "Rock And Roll".



















