сегодня



Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выпустят новую работу, получившую название "Crazy Times", тридцатого сентября на CD и в цифровом варианте и 28 октября на виниле:



01. Intro: The Beginning Of The End

02. Slow Drain

03. Feed Your Head

04. Pump It Up

05. Be Still

06. You Get What You Pay For

07. Crazy Times

08. Funky Feng Shui

09. Father Time

10. Childhoods End



Видео на "Pump It Up" доступно для просмотра ниже.







+0 -0



просмотров: 135