13 авг 2020



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнили кавер VAN HALEN



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE в рамках «локдаун-сессий» записали онлайн-версию песни VAN HALEN "Don't Tell Me (What Love Can Do)" — видео доступно ниже.













