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Sammy Hagar

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13 авг 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнили кавер VAN HALEN

6 авг 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре

24 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DAVE MASON, MICK FLEETWOOD и MICHAEL MCDONALD исполняют хит TRAFFIC

8 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу

17 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN

5 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Прекратите насилие»

29 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Литтл Ричарда

27 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Я никогда не объявлю прощальный тур»

21 май 2020 : 		 Летний тур SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменен

20 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR готов играть и без вакцины

17 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню BUFFALO SPRINGFIELD

2 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню AC/DC

23 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Боба Марли

17 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют VAN HALEN

10 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR допускает, что летний тур может быть отложен

8 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют THE WHO

6 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR почтил память Билла Уизерса

29 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & CIRCLE записали песню в рамках 'Lockdown Challenge'

27 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR об эпидемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменили концерты в Южной Америке

11 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR исполняет тему NEIL DIAMOND

26 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR собирается в большой тур с THE CIRCLE

25 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN

16 окт 2019 : 		 SAMMY HAGAR представил короткометражку

14 окт 2019 : 		 SAMMY HAGAR и JERRY CANTRELL исполняют ALICE IN CHAINS, MONTROSE

24 сен 2019 : 		 SAMMY HAGAR продает El Camino
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|||| 13 авг 2020

SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнили кавер VAN HALEN



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SAMMY HAGAR & THE CIRCLE в рамках «локдаун-сессий» записали онлайн-версию песни VAN HALEN "Don't Tell Me (What Love Can Do)" — видео доступно ниже.

Watch SAMMY HAGAR & THE CIRCLE Cover VAN HALEN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


13 авг 2020, 18:30		Некоторые песни лучше в какой-то момент просто оставить в покое, в записанном на пике формы варианте....


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