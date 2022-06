сегодня



SAMMY HAGAR открыл тур



Выступлением десятого июня в Hartford HealthCare Amphitheater, SAMMY HAGAR открыл летний тур:



"There's Only One Way to Rock"

"Poundcake" (Van Halen)

"Three Lock Box"

"Top of the World" (Van Halen)

"Rock Candy" (Montrose)

"Finish What Ya Started" (Van Halen)

"Mas Tequila"

"Your Love Is Driving Me Crazy"

"Best of Both Worlds" (Van Halen)

"Rock and Roll" (Led Zeppelin)

"Ain't Talkin' 'Bout Love" (Van Halen)

"Why Can't This Be Love" (Van Halen)

"Right Now" (Van Halen)

"Heavy Metal"

"I Can't Drive 55"

"When It's Love" (Van Halen)







