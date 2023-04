сегодня



BRET MICHAELS и SAMMY HAGAR исполняют трек POISON



В новом выпуске AXS TV BRET MICHAELS и SAMMY HAGAR исполнили нетленку POISON "Every Rose Has Its Thorn" и поговорили за жизнь — видео доступно ниже.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 318