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Sammy Hagar

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8 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу

17 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN

5 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Прекратите насилие»

29 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Литтл Ричарда

27 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Я никогда не объявлю прощальный тур»

21 май 2020 : 		 Летний тур SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменен

20 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR готов играть и без вакцины

17 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню BUFFALO SPRINGFIELD

2 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню AC/DC

23 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Боба Марли

17 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют VAN HALEN

10 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR допускает, что летний тур может быть отложен

8 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют THE WHO

6 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR почтил память Билла Уизерса

29 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & CIRCLE записали песню в рамках 'Lockdown Challenge'

27 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR об эпидемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменили концерты в Южной Америке

11 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR исполняет тему NEIL DIAMOND

26 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR собирается в большой тур с THE CIRCLE

25 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN

16 окт 2019 : 		 SAMMY HAGAR представил короткометражку

14 окт 2019 : 		 SAMMY HAGAR и JERRY CANTRELL исполняют ALICE IN CHAINS, MONTROSE

24 сен 2019 : 		 SAMMY HAGAR продает El Camino

26 авг 2019 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

8 июл 2019 : 		 SAMMY HAGAR считает, что DAVID LEE ROTH «отказывается признавать», что VAN HALEN времён HAGAR'a были «более успешными»

19 июн 2019 : 		 Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
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SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу



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SAMMY HAGAR почтил память музыканта Чарли Дэниелса, которого не стало в понедельник утром из-за геморрагического инсульта.

«Мне была оказана честь провести день в его доме за игрой и общением для съёмок в Rock&RollRoadTrip. Чарли Дэниелс был настоящим — прекрасным музыкантом, отличным автором песен и настоящим разбойником. Легенда, новатор и прекрасный человек. Покойся с миром».

Чарли Дэниелс наиболее известен по хиту "The Devil Went Down to Georgia", за который в 1979 году получил Грэмми. Этот трек также был включён в саундтрек фильма «Городской ковбой», главную роль в котором исполнял Джон Траволта. Картина и её саундтрек обеспечили массовую популярность жанру кантри и одежде в стиле вестерн, став свежей альтернативой доминировавшей в то время эстетике диско.

SAMMY HAGAR Mourns Death Of Country Music Legend CHARLIE DANIELS: He




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