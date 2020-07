сегодня



SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу



SAMMY HAGAR почтил память музыканта Чарли Дэниелса, которого не стало в понедельник утром из-за геморрагического инсульта.



«Мне была оказана честь провести день в его доме за игрой и общением для съёмок в Rock&RollRoadTrip. Чарли Дэниелс был настоящим — прекрасным музыкантом, отличным автором песен и настоящим разбойником. Легенда, новатор и прекрасный человек. Покойся с миром».



Чарли Дэниелс наиболее известен по хиту "The Devil Went Down to Georgia", за который в 1979 году получил Грэмми. Этот трек также был включён в саундтрек фильма «Городской ковбой», главную роль в котором исполнял Джон Траволта. Картина и её саундтрек обеспечили массовую популярность жанру кантри и одежде в стиле вестерн, став свежей альтернативой доминировавшей в то время эстетике диско.











