JASON BONHAM — о SAMMY HAGAR 'е: «Он самый жизнерадостный и позитивный человек из всех, с кем я работал»



Jason Bonham, сын барабанщика LED ZEPPELIN Джона Бонэма, обсудил на телеканале AXS "At Home And Social" коллекцию каверов "Lockdown 2020" от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE, записанных дистанционно во время пандемии коронавируса. Jason также рассказал, каково работать с Sammy Hagar'ом:



«Если кто-то не знает Sammy Hagar'а, как я могу объяснить, что это значит— находиться рядом с ним? У тебя нет времени быть несчастным. У тебя нет времени грустить. Он самый жизнерадостный и позитивный человек, с которым я когда-либо работал за всю свою жизнь, а я работал со многими разными людьми. Он такой искренний человек — то, что ты видишь, то ты и получаешь. Это не игра, здесь нет фальши. Он всё время один и тот же. Он очень щедр.



Я — англичанин, который всегда видит стакан наполовину пустым, а Sammy всегда видит его наполовину полным. Так что он всегда говорит: "Давай!" И когда я в ответ молчу, это он говорит: "Давай, давай сделаем это". И так он ведёт себя с каждым. "Давайте просто сделаем ещё одну песню и продолжим быть позитивными"».













