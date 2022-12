сегодня



SAMMY HAGAR и JOHN MELLENCAMP исполняют материал BOB'a DYLAN'a



SAMMY HAGAR и JOHN MELLENCAMP исполнили кавер-версию композиции BOB'a DYLAN'a "Delia", также известную как "All The Friends I Ever Had Are Gone", в рамках нового выпуска AXS TV, — видео доступно ниже.











