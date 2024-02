сегодня



SAMMY HAGAR о туре в честь VAN HALEN: «Для меня это возможность сказать "спасибо"»



В новом интервью AZCentral.com Sammy Hagar рассказал о предстоящем летом 2024 года туре, который будет в основном посвящён музыке VAN HALEN. Поддержку в туре "The Best Of All Worlds" окажут LOVERBOY. Sammy сказал:



«Мы с Michael'ом Anthony гастролируем как SAMMY HAGAR AND THE CIRCLE. Около часа посвящено музыке VAN HALEN, и примерно 45 минут — час мы исполняем мои вещи, MONTROSE и всё в таком духе.



Но сейчас мы собираемся углубиться в материал VAN HALEN. Сыграем четыре или пять лучших хитов Сэмми — "One Way To Rock", "Heavy Metal", "I Can't Drive 55", "Mas Tequila". Мы просто должны исполнить эти песни. По одной от MONTROSE, CHICKENFOOT и много композиций VAN HALEN из всего каталога.



Мы вернёмся в ранние годы на три или четыре песни, добавим их, потому что я называю это не просто "The Best Of All Worlds Tour", я называю это "Thank You Tour". Для меня это возможность сказать "спасибо". Спасибо Эдди Ван Халену. Спасибо фанатам. Спасибо за эту прекрасную жизнь, за возможность заниматься этим, потому что я не знаю, как долго ещё смогу это делать.



20 лет назад мы с Mike'ом воссоединились — в этом году исполняется 20 лет. У меня нет ещё 20 лет, чтобы ждать одного Alex'a Van Halen'a. Он не хочет этого делать. Ему, я думаю, просто не нравится играть без брата. Не вините его. Да благословит его Господь. Поэтому я решил: "Я возьму с собой Joe, Mike'a и Jason'a Bonham'a, отец которого был кумиром Alex'a". Jason играет точно так же, как его отец. Так что музыка будет подана настолько хорошо, насколько она может быть подана на сегодняшний день».







