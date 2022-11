сегодня



SAMMY HAGAR — о пенсии



SAMMY HAGAR ответил на вопрос в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", думает ли он о пенсии:



«Я долго и тщательно об этом думал. И это одна из причин, почему я не хочу слишком много гастролировать в следующем году, потому что он может стать последним, и я не знаю. Я утверждаю, что никогда не надо говорить "никогда". Ну, вот в данный момент я хочу сказать, что никогда не объявлю о своём прощальном туре, не проведу большой, длинный тур, а потом буду продолжать и продолжать, как делают все остальные музыканты. Меня тошнит от этого. Я бы предпочёл ничего не говорить и просто... Когда я дам своё последнее шоу, это действительно будет моё последнее шоу. Я могу сказать об этом позже, но я бы не хотел делать никаких предварительных заявлений, на случай, если я захочу продолжать.



Я так рад, что вы задали этот вопрос. Он не даёт мне покоя. "Как же ты уйдёшь? Просто уходишь?" Я не знаю. Я слишком публичная фигура, у меня слишком много видов деятельности, и я не могу просто уйти, кто-нибудь меня поймает. Они спросят: "Что ты делаешь?" Так что кажется, что я практически должен сделать объявление, но я ещё не определился с этим, и время ещё не пришло. Но я думаю об этом. Как я сделаю это, когда придёт время? Я не знаю. Я бы предпочёл просто сказать на одном концерте: "Знаете что? Это последнее шоу. Я закончил. Я не могу больше этим заниматься". Я бы предпочёл просто сказать это таким образом и всё».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 271