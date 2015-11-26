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Sammy Hagar

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8 дек 2020 : 		 Видео с выступления SAMMY HAGAR

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

28 сен 2020 : 		 Карантинное видео видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

13 авг 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнили кавер VAN HALEN

6 авг 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре

24 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DAVE MASON, MICK FLEETWOOD и MICHAEL MCDONALD исполняют хит TRAFFIC

8 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу

17 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN

5 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Прекратите насилие»

29 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Литтл Ричарда

27 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Я никогда не объявлю прощальный тур»

21 май 2020 : 		 Летний тур SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменен

20 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR готов играть и без вакцины

17 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню BUFFALO SPRINGFIELD

2 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню AC/DC

23 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Боба Марли

17 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют VAN HALEN

10 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR допускает, что летний тур может быть отложен

8 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют THE WHO

6 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR почтил память Билла Уизерса

29 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & CIRCLE записали песню в рамках 'Lockdown Challenge'

27 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR об эпидемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменили концерты в Южной Америке

11 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR исполняет тему NEIL DIAMOND

26 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR собирается в большой тур с THE CIRCLE

25 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN
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Видео с выступления SAMMY HAGAR



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Видео с выступления SAMMY HAGAR — исполнение композиции "No Worries", которое взято из стрима "Love You Madly - A Stream For Santa Cruz Fire Relief", проходившего пятого декабря, — доступно ниже.

Watch SAMMY HAGAR





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