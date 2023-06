сегодня



Видео от SAMMY HAGAR & RICK SPRINGFIELD



SAMMY HAGAR в новом выпуске программы AXS TV вместе с RICK'ом SPRINGFIELD'ом исполнили “I’ve Done Everything For You”, ну и, как водится, поговорили за жизнь.







