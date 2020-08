сегодня



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут первый после ограничений концерт, который состоится 18 сентября в рамках Rockin' Fore The Kids, Cleveland's Rock And Roll Hall Of Fame. Также запланированы выступления OHIO WEATHER BAND, BROTHER TROUBLE и Ira Dean, с участием Jim'a McMahon'a, Bret'a Saberhagen'a, Larry Johnson'a и Ray'я "Boom Boom" Mancini.







