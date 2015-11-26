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Sammy Hagar

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6 авг 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре

24 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DAVE MASON, MICK FLEETWOOD и MICHAEL MCDONALD исполняют хит TRAFFIC

8 июл 2020 : 		 SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу

17 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN

5 июн 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Прекратите насилие»

29 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Литтл Ричарда

27 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Я никогда не объявлю прощальный тур»

21 май 2020 : 		 Летний тур SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменен

20 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR готов играть и без вакцины

17 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню BUFFALO SPRINGFIELD

2 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню AC/DC

23 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Боба Марли

17 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют VAN HALEN

10 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR допускает, что летний тур может быть отложен

8 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют THE WHO

6 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR почтил память Билла Уизерса

29 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & CIRCLE записали песню в рамках 'Lockdown Challenge'

27 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR об эпидемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменили концерты в Южной Америке

11 мар 2020 : 		 SAMMY HAGAR исполняет тему NEIL DIAMOND

26 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR собирается в большой тур с THE CIRCLE

25 ноя 2019 : 		 SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN

16 окт 2019 : 		 SAMMY HAGAR представил короткометражку

14 окт 2019 : 		 SAMMY HAGAR и JERRY CANTRELL исполняют ALICE IN CHAINS, MONTROSE

24 сен 2019 : 		 SAMMY HAGAR продает El Camino

26 авг 2019 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
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SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре



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SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут первый после ограничений концерт, который состоится 18 сентября в рамках Rockin' Fore The Kids, Cleveland's Rock And Roll Hall Of Fame. Также запланированы выступления OHIO WEATHER BAND, BROTHER TROUBLE и Ira Dean, с участием Jim'a McMahon'a, Bret'a Saberhagen'a, Larry Johnson'a и Ray'я "Boom Boom" Mancini.

SAMMY HAGAR & THE CIRCLE To Play First Pandemic-Era Concert In September



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