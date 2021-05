25 май 2021



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE открыли тур



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выступлением двадцать третьего мая открыли пятидневный тур во Флориде. Группа даст еще четыре концерта:



May 25 - Orlando, FL @ Dr. Phillips Center



May 26 - Orlando, FL @ Dr. Phillips Center



Jun. 01 - St. Augustine, FL @ St. Augustine Amphitheater



Jun. 02 - St. Augustine, FL @ St. Augustine Amphitheater









































































