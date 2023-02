сегодня



SAMMY HAGAR с RICHIE SAMBORA, ORIANTHI, ADAM LEVINE исполняют "I Heard It Through The Grapevine"



В новом выпуске AXS TV SAMMY HAGAR приехал в Лос-Анджелес и встретился с Adam'ом Levine'ом, Richie Sambora'ой и Orianthi. Результатом стали исполнение "I Heard It Through The Grapevine", а также задушевные разговоры — видео доступно ниже.







