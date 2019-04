сегодня



Видео из тура SAMMY HAGAR & THE CIRCLE



Проект SAMMY HAGAR & THE CIRCLE, в состав которого входят Sammy Hagar, басист Michael Anthony, барабанщик Jason Bonham и гитарист Vic Johnson, 19 апреля начал свой североамериканский тур с выступления в Grand Sierra Resort (Рено, Невада). Видео с концерта доступно ниже.



Сет-лист:



“Trust Fund Baby”

“There’s Only One Way To Rock”

“Three Lock Box”

“Poundcake”

“I Can’t Drive 55”

“Can’t Hang”

“The Seventh Seal”

“Finish What Ya Started”

“Right Now”

“Devil Came To Philly”

“Full Circle Jam (Chump Change)”

“Rock Candy”

“Why Can’t This Be Love”

“Rock And Roll”

“Heavy Metal”

“Mas Mezquila”



Бис:

“Eagles Fly”

“When It’s Love”

“Affirmation”



































