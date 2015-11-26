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Sammy Hagar

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25 янв 2019 : 		 SLASH, SAMMY HAGAR, JOE SATRIANI на альбоме DON FELDER

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11 окт 2016 : 		 SAMMY HAGAR о выборах

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31 авг 2016 : 		 Видео с выступления THE CIRCLE

5 апр 2016 : 		 SAMMY HAGAR помог гавайской школе

26 ноя 2015 : 		 Трейлер нового DVD SAMMY HAGAR

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25 авг 2015 : 		 SAMMY HAGAR наконец-то получил свой Феррари

22 июн 2015 : 		 SAMMY HAGAR — EDDIE VAN HALEN'у: «Да пошёл ты. Ты врун»

19 апр 2015 : 		 SAMMY HAGAR все еще ждет свою феррари

3 апр 2015 : 		 Новый концертный трек THE CIRCLE

31 мар 2015 : 		 Новый концертный трек THE CIRCLE

16 мар 2015 : 		 SAMMY HAGAR, MICHAEL ANTHONY, JASON BONHAM выпустят концерт
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Видео из тура SAMMY HAGAR & THE CIRCLE



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Проект SAMMY HAGAR & THE CIRCLE, в состав которого входят Sammy Hagar, басист Michael Anthony, барабанщик Jason Bonham и гитарист Vic Johnson, 19 апреля начал свой североамериканский тур с выступления в Grand Sierra Resort (Рено, Невада). Видео с концерта доступно ниже.

Сет-лист:

“Trust Fund Baby”
“There’s Only One Way To Rock”
“Three Lock Box”
“Poundcake”
“I Can’t Drive 55”
“Can’t Hang”
“The Seventh Seal”
“Finish What Ya Started”
“Right Now”
“Devil Came To Philly”
“Full Circle Jam (Chump Change)”
“Rock Candy”
“Why Can’t This Be Love”
“Rock And Roll”
“Heavy Metal”
“Mas Mezquila”

Бис:
“Eagles Fly”
“When It’s Love”
“Affirmation”

SAMMY HAGAR & THE CIRCLE Launch North American Tour In Reno; Setlist, Video
















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