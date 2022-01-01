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*Почему EXODUS не стали популярными? 33
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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Sammy Hagar

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13 дек 2022 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

8 дек 2022 : 		 SAMMY HAGAR и JOHN MELLENCAMP исполняют материал BOB'a DYLAN'a

18 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR и JOHN MAYER исполнили трек VAN HALEN

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR & Friends в Cabo Wabo Cantina

6 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR — о пенсии

23 окт 2022 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

22 окт 2022 : 		 SAMMY HAGAR и ALICE COOPER исполняют "Schools Out"

8 окт 2022 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют трек VAN HALEN

22 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR спел с RICK SPRINGFIELD

18 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR, STEVE LUKATHER, KENNY ARONOFF исполняют трек CREAM

11 сен 2022 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

31 авг 2022 : 		 SAMMY HAGAR исполняет "Drops Of Jupiter"

22 авг 2022 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE

29 июл 2022 : 		 Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет осенью

22 июл 2022 : 		 SAMMY HAGAR исполнил хит CARLOS SANTANA

6 июл 2022 : 		 SAMMY HAGAR зарабатывает больше денег на бизнесе, не связанном с музыкой

13 июн 2022 : 		 SAMMY HAGAR открыл тур

6 май 2022 : 		 Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет в этом году

29 мар 2022 : 		 LITA FORD присоединилась на сцене к SAMMY HAGAR

21 мар 2022 : 		 SAMMY HAGAR планирует выпуск книги

24 фев 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Подхватить COVID куда хуже, чем соблюдать ограничения»

19 фев 2022 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют материал VAN HALEN

15 фев 2022 : 		 SAMMY HAGAR в Вегасе

13 фев 2022 : 		 SAMMY HAGAR — о песне "I Can't Drive 55": «Она выдержала испытание временем»

23 ноя 2021 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE завершили работу над альбомом

18 ноя 2021 : 		 RICK SPRINGFIELD выступил с SAMMY HAGAR'ом
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Концертное видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE



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"Funky Feng Shui", новое концертное видео группы SAMMY HAGAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Crazy Times.

SAMMY HAGAR & THE CIRCLE Perform "Funky Feng Shui" Live At Shoreline Amphitheatre; Video




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