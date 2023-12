сегодня



ALICE COOPER, ACE FREHLEY, GEEZER BUTLER, SAMMY HAGAR выступили на дне рождения Eddie Trunk'a



Alice Cooper, Ace Frehley (KISS),Geezer Butler (BLACK SABBATH),Sebastian Bach (SKID ROW),Corey Taylor (SLIPKNOT),Mike Portnoy (DREAM THEATER),Sammy Hagar (VAN HALEN),Michael Anthony (VAN HALEN),Kevin Cronin (REO SPEEDWAGON),Lita Ford and Stephen Pearcy (RATT) и ряд других музыкантов приняли участие в выступлении 11 декабря в House Of Blues, Las Vegas, Nevada









Last night’s set list #ET40 https://t.co/ftzeKH8Ngx

















































































