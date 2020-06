сегодня



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN



Музыканты SAMMY HAGAR & CIRCLE продолжают публикацию роликов, записанных на видеоконференции в рамках карантина, — на этот раз переработке подверглась классическая тема VAN HALEN "Right Now".













