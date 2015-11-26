SAMMY HAGAR раскритиковал DAVID'а LEE ROTH'а за его манеру исполнения
SAMMY HAGAR раскритиковал DAVID'а LEE ROTH'а, заявив, что его голос с возрастом стал хуже, назвав сценическую манеру вокалиста VAN HALEN «полной лажей».
Hagar заменил Roth'a в VAN HALEN в 1985 году и записал с группой четыре студийных альбома — "5150", "OU812", "For Unlawful Carnal Knowledge" и "Balance" — все они возглавили американские чарты. Наивысшим достижением для альбома VAN HALEN с Ротом был № 2, и это произошло только после "1984". Альбом 2012 года "A Different Kind Of Truth" также занял второе место.
Hagar обсудил отличия между ним и Roth'ом в совершенно новом интервью бразильскому интернет-шоу "Inside With Paulo Baron":
«David— настоящий актёр. Он шоумен. Он весь в шоу. Я наслаждаюсь им. Но это всё выглядит непрезентабельно. Я не могу представить, что он чувствует, когда смотрит на старые видео, как он танцует и двигается, как иногда поёт вживую. Я не знаю, как он ко всему этому относится, но я не думаю, что ему есть до этого дело. Разница между ним и мной в том, что я искренне переживаю — я переживаю за всё, что я делаю, и мне важно, как это влияет на людей, и мне важно, что они думают. Мне важно, чтобы это трогало их и делало счастливыми. Для меня важно просветить и возвысить людей духовно, сделать их счастливыми, заставить их иметь большие мечты, заставить их хотеть стать лучше. И это моя цель во всём, что я делаю: донести это до людей и изменить их жизнь, если я могу. Я не думаю, что он задумывается о чём-то подобном. И в этом разница между нами. Он очень увлечён собой, он любит быть шоуменом, и его это не волнует. Я не знаю, что его волнует, правда не знаю. Я не знаю его. Я понятия не имею, кто этот парень; я не думаю, что кто-то знает его суть. Но он меня веселит. Мне нравится смотреть, как он делает глупости».
На вопрос о том, что он думает, когда видит, как David представляет себя публике, Sammy сказал:
«Первое, что я бы сказал, это то, что я смотрю на него и думаю: "Вау. Он странный человек. Он странный персонаж". Он не тот, за кого себя выдаёт; он притворяется. Это полная лажа. Всё, что он делает, искусственно, это образ. Это не имеет ничего общего с тем, кем он является; он не раскрывает свою суть. И я это точно знаю. Я понял это, когда впервые увидел его. Я сказал: "Этот парень, он создает имидж и устраивает шоу". Он возвращается домой, заходит в свой дом, и он совершенно другой человек — ничего общего с тем парнем, которого вы видите на сцене. Он нечестен в отношении своего образа и своего выступления. Вот что я ощущаю, когда вижу его; вот что я чувствую. Но я старался поддерживать с ним дружеские отношения».
Sammy рассказал о том времени, когда они с Roth'ом объединились для совместного хедлайнерского тура "Song For Song, The Undisputed Heavyweight Champs Of Rock And Roll!" в 2002 году:
«Когда мы выступали вместе, я думал, что это будет очень весело. Я думал: "Если он такой, каким себя выдает, то мы хорошо проведём время". Но это было не так. Он показал себя с худшей стороны. Его никогда не было рядом. Он прятался. Его никогда нельзя было найти. Он надевал эту маску и выходил: "Я здесь. David Lee Roth здесь", а потом уходил и снова прятался. Я не думаю, что он счастлив. Он никогда не был женат, у него никогда не было отношений, у него никогда не было детей. Как можно так жить? Я не знаю. Я семейный человек. И я люблю женщин — я люблю женщин и детей... С возрастом его голос стал хуже. Я не знаю. Это тяжело».
По словам Hagar'a, он несколько раз пытался быть уважительным по отношению к Roth'у, особенно из-за неизмеримого вклада David'a в наследие VAN HALEN:
«Раньше я не хотел создавать проблемы. Сначала, в старые времена, до того, как я стал участником VAN HALEN, я разрывал его в клочья, когда давал интервью для прессы, — ещё до того, как стал участником группы. Потом, когда я пришёл в группу, я старался быть милым. А когда я ушёл из группы, я старался хорошо относиться к нему. А потом мы выступили вместе, и тогда я сказал: "К чёрту этого парня. Он подлец. С ним невозможно ужиться. С ним не весело. Он трепло". И теперь, после смерти Эдди [гитариста VAN HALEN], я снова чувствую, что он часть наследия VAN HALEN, и он важен. Поэтому я бы не хотел разрушать то, что он привнёс в это наследие. Я хочу, чтобы группа VAN HALEN вошла в историю как одна из величайших рок-групп всех времён, — но не только моя эпоха, но и эпоха Дэйва. Я хочу, чтобы Эдди был легендой и к нему относились с уважением, которого он заслуживает, и единственный способ сохранить это — с добром относиться к прошлому. И, как сказано в моей автобиографии "Red: My Uncensored Life In Rock", вышедшей в 2011 году, это единственное, что я, возможно, изменил бы в книге, если бы писал её сейчас, это смягчил бы слова в отношении Эдди. Но уже слишком поздно — она такая, какая есть. И это правда. Так что я не вру, не отступаю — нет, нет, нет. Это всё правда. Но упокой Господь его душу. Эдди Ван Хален многое принёс на эту планету, он сделал вклад в дело рок-н-ролла. И Dave был частью этого. Очень жаль, что он стал таким. Но это другое. Это больше не VAN HALEN».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).