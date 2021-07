SAMMY HAGAR раскритиковал DAVID'а LEE ROTH'а за его манеру исполнения

1 июл 2021



SAMMY HAGAR раскритиковал DAVID'а LEE ROTH'а, заявив, что его голос с возрастом стал хуже, назвав сценическую манеру вокалиста VAN HALEN «полной лажей».



Hagar заменил Roth'a в VAN HALEN в 1985 году и записал с группой четыре студийных альбома — "5150", "OU812", "For Unlawful Carnal Knowledge" и "Balance" — все они возглавили американские чарты. Наивысшим достижением для альбома VAN HALEN с Ротом был № 2, и это произошло только после "1984". Альбом 2012 года "A Different Kind Of Truth" также занял второе место.



Hagar обсудил отличия между ним и Roth'ом в совершенно новом интервью бразильскому интернет-шоу "Inside With Paulo Baron":



«David— настоящий актёр. Он шоумен. Он весь в шоу. Я наслаждаюсь им. Но это всё выглядит непрезентабельно. Я не могу представить, что он чувствует, когда смотрит на старые видео, как он танцует и двигается, как иногда поёт вживую. Я не знаю, как он ко всему этому относится, но я не думаю, что ему есть до этого дело. Разница между ним и мной в том, что я искренне переживаю — я переживаю за всё, что я делаю, и мне важно, как это влияет на людей, и мне важно, что они думают. Мне важно, чтобы это трогало их и делало счастливыми. Для меня важно просветить и возвысить людей духовно, сделать их счастливыми, заставить их иметь большие мечты, заставить их хотеть стать лучше. И это моя цель во всём, что я делаю: донести это до людей и изменить их жизнь, если я могу. Я не думаю, что он задумывается о чём-то подобном. И в этом разница между нами. Он очень увлечён собой, он любит быть шоуменом, и его это не волнует. Я не знаю, что его волнует, правда не знаю. Я не знаю его. Я понятия не имею, кто этот парень; я не думаю, что кто-то знает его суть. Но он меня веселит. Мне нравится смотреть, как он делает глупости».



На вопрос о том, что он думает, когда видит, как David представляет себя публике, Sammy сказал:



«Первое, что я бы сказал, это то, что я смотрю на него и думаю: "Вау. Он странный человек. Он странный персонаж". Он не тот, за кого себя выдаёт; он притворяется. Это полная лажа. Всё, что он делает, искусственно, это образ. Это не имеет ничего общего с тем, кем он является; он не раскрывает свою суть. И я это точно знаю. Я понял это, когда впервые увидел его. Я сказал: "Этот парень, он создает имидж и устраивает шоу". Он возвращается домой, заходит в свой дом, и он совершенно другой человек — ничего общего с тем парнем, которого вы видите на сцене. Он нечестен в отношении своего образа и своего выступления. Вот что я ощущаю, когда вижу его; вот что я чувствую. Но я старался поддерживать с ним дружеские отношения».



Sammy рассказал о том времени, когда они с Roth'ом объединились для совместного хедлайнерского тура "Song For Song, The Undisputed Heavyweight Champs Of Rock And Roll!" в 2002 году:



«Когда мы выступали вместе, я думал, что это будет очень весело. Я думал: "Если он такой, каким себя выдает, то мы хорошо проведём время". Но это было не так. Он показал себя с худшей стороны. Его никогда не было рядом. Он прятался. Его никогда нельзя было найти. Он надевал эту маску и выходил: "Я здесь. David Lee Roth здесь", а потом уходил и снова прятался. Я не думаю, что он счастлив. Он никогда не был женат, у него никогда не было отношений, у него никогда не было детей. Как можно так жить? Я не знаю. Я семейный человек. И я люблю женщин — я люблю женщин и детей... С возрастом его голос стал хуже. Я не знаю. Это тяжело».



По словам Hagar'a, он несколько раз пытался быть уважительным по отношению к Roth'у, особенно из-за неизмеримого вклада David'a в наследие VAN HALEN:



«Раньше я не хотел создавать проблемы. Сначала, в старые времена, до того, как я стал участником VAN HALEN, я разрывал его в клочья, когда давал интервью для прессы, — ещё до того, как стал участником группы. Потом, когда я пришёл в группу, я старался быть милым. А когда я ушёл из группы, я старался хорошо относиться к нему. А потом мы выступили вместе, и тогда я сказал: "К чёрту этого парня. Он подлец. С ним невозможно ужиться. С ним не весело. Он трепло". И теперь, после смерти Эдди [гитариста VAN HALEN], я снова чувствую, что он часть наследия VAN HALEN, и он важен. Поэтому я бы не хотел разрушать то, что он привнёс в это наследие. Я хочу, чтобы группа VAN HALEN вошла в историю как одна из величайших рок-групп всех времён, — но не только моя эпоха, но и эпоха Дэйва. Я хочу, чтобы Эдди был легендой и к нему относились с уважением, которого он заслуживает, и единственный способ сохранить это — с добром относиться к прошлому. И, как сказано в моей автобиографии "Red: My Uncensored Life In Rock", вышедшей в 2011 году, это единственное, что я, возможно, изменил бы в книге, если бы писал её сейчас, это смягчил бы слова в отношении Эдди. Но уже слишком поздно — она такая, какая есть. И это правда. Так что я не вру, не отступаю — нет, нет, нет. Это всё правда. Но упокой Господь его душу. Эдди Ван Хален многое принёс на эту планету, он сделал вклад в дело рок-н-ролла. И Dave был частью этого. Очень жаль, что он стал таким. Но это другое. Это больше не VAN HALEN».













