сегодня



VINCE NEIL вместе с SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнил LED ZEPPELIN



Вокалист MÖTLEY CRÜE Vince Neil присоединился к SAMMY HAGAR & THE CIRCLE на сцене Dr. Phillips Center, Орландо, Флорида, для исполнения кавер-версии классического хита LED ZEPPELIN "Rock And Roll".













просмотров: 161