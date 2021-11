сегодня



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE завершили работу над альбомом



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE завершили запись нового альбома, получившего название "These Crazy Times". Об этом сообщил Sammy Hagar:



«Мы только что закончили запись целой чёртовой пластинки. Сейчас она предварительно называется "These Crazy Times". И это всё совершенно новые песни. Мы работали с Дэйвом Коббом, продюсером из Нэшвилла. И это не кантри. Он отличный продюсер. Он рок-музыкант до мозга костей. Так получилось, что он продюсировал Криса Стэплтона и Брэнди Карлайл. RIVAL SONS — эту группу он тоже продюсирует. В общем, он отличный продюсер. Мы просто взяли и записали новую пластинку с THE CIRCLE. И она такая крутая, что я просто не могу дождаться, когда она выйдет».







