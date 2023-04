сегодня



SAMMY HAGAR — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Его не волнует пение»



Sammy Hagar, который вместе с экс-фронтменом VAN HALEN David'ом Lee Roth'ом летом 2002 года участвовал в туре под названием "Sammy Hagar And David Lee Roth Tour 2002: Song For Song, The Heavyweight Champs Of Rock And Roll", снова осудил непомерно большое эго и ухудшающийся голос Бриллиантового Дэйва.



Hagar рассказал о концертах 2002 года во время недавнего выступления в подкасте Стива-О "Wild Ride!":



«В то время у [Roth'a] не было сольной карьеры на самом деле. То есть он ей занимался, но безуспешно. Я продавал билеты на арены. В амфитеатрах был аншлаг, я выступал как Sammy Hagar с WABOS. И у меня была сольная карьера.



Спросите Mick'a Jagger'a. Спросите Robert'a Plant'a. Вы можете участвовать в самой успешной группе в мире и не обязательно будете иметь успешную сольную карьеру. Но у меня была сольная карьера. Поэтому, когда я присоединился к известной группе, я вернулся к сольной карьере, и всё было в порядке. На мои концерты по-прежнему продаётся много билетов. У Dave'a был очень успешный альбом, один крутой альбом, но у него не было сольной карьеры. Он выступал в маленьких заведениях. Так что когда он решил выступать со мной, он зарабатывал около 25 тысяч за вечер, я зарабатывал 150 тысяч за вечер, и нам сказали: "Ребята, вы будете зарабатывать одинаково. Dave будет зарабатывать 150". Я сказал: "Он в жизни не зарабатывал 150, кроме как в VAN HALEN". Но я сказал себе: "Я должен это сделать". Так что я сделал всё возможное. А он всё равно пытался нарушить правила. Он не особо весёлый парень. Он плохо ладит с другими. Я не знаю, в чём его проблема... Он всегда думает: "Как я могу выставить этого парня в плохом свете?" И не только меня — всю жизнь. Он бьющий себя в грудь cyкин сын. И да благословит его Бог, потому что ранние его вещи чертовски хороши. Я лично пытался сказать... Я думал, что он будет весёлым парнем, с которым будет приятно. Но он не такой. Он не такой, как его персонаж на сцене. Когда ты оказываешься рядом с ним, он не такой. В личном общении это совершенно другой чувак. [Смеётся]».



Далее Hagar рассказал о способностях Roth'a как артиста:



«Он шоумен. Послушайте, я тоже шоумен. Но это его работа. Его не волнует пение. Если бы его волновало, он бы позаботился о своём голосе или взял бы уроки вокала, разогрелся бы и сделал что-нибудь. Потому что он так плохо пел в прошлый раз, когда выступал, что было стыдно... Но он шоумен. У него на первом месте шоу. Он не заботится о своём голосе, и это сводит меня с ума. Я забочусь о своём голосе больше, чем о своём члeнe. Если бы мой члeн пару раз не сработал, я бы смирился с этим — я бы не переживал, но если мой голос облажается на сцене, я буду в ауте».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 685