сегодня



Карантинное видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE опубликовали карантинное видео на рождественский трек "Santa's Going South". Оригинал был выпущен в 2011 году, и Hagar пел его вместе со звездой кантри Toby Keith'ом.













