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Вокалист BUCKCHERRY — о нелёгкой судьбе алкоголика



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В рамках недавней беседы с "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" вокалист BUCKCHERRY Josh Todd ответил на вопрос о том, разделяет ли такие же переживания, какими недавно поделился вокалист DISTURBED David Draiman, сказавший, что чуть было из-за пристрастий и депрессии он не отправился по стопам Честера, Криса и Скотта:

«Абсолютно. Я алкоголик. Я чист и трезв от наркотиков и алкоголя уже 28 лет. И хотя вы избавляетесь от наркотиков и алкоголя, это лишь симптом проблемы. Проблема в вашем разуме. Если задуматься, я отличаюсь от обычного парня, который идёт по улице. Так что по этой причине — я называю это "комитетом", и комитет между моими ушами может быть активом или пассивом. Поэтому приходится делать многое, чтобы справиться с этой проблемой и понять те особые голоса в твоей голове, которые на самом деле хотят изолировать тебя от людей и заставить тебя пить и употреблять.

Я много чем занимаюсь. Я очень активен в Анонимных алкоголиках. Я медитирую. Я прихожу на собрания. У меня много собраний и по сей день. Я всё ещё работаю над собой. Я просто упорно работаю над тем, чтобы оставаться сосредоточенным на том, что проблема, которая у меня есть, всегда подстерегает меня, и нужно относиться к ней серьёзно, иначе можно поддаться влиянию тёмных мыслишек. И я понимаю, о чём он говорит.

Кроме того, я — ребёнок самоубийцы. Мой отец покончил с собой, когда мне было 10 лет, и это очень повлияло на меня. Поэтому для меня такие вопросы не обсуждаются; я ни за что не сделаю подобного. У меня есть дети, и я прекрасно знаю, какое влияние это оказало на меня в детстве. Это породило во мне много проблем, связанных с отсутствием родителей, я был очень зол внутри. У меня внутри огромная дыра, и я заполнял её всем, до чего мог дотянуться. Так что из-за этого я никогда не буду думать о самоубийстве, хотя иногда у меня бывают суицидальные мысли. И я понимаю, о чём говорит David. К этому нужно относиться очень серьёзно, и я надеюсь, что он получит помощь».




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