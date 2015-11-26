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Buckcherry

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Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, заявив, что хип-хоп-сцена «увлекательная»



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В новом интервью для "The Liquid Conversations" фронтмен BUCKCHERRY Josh Todd признался, что слушает гораздо больше хип-хопа, чем новых рок-артистов:

«Я просто думаю, что хип-хоп сейчас более увлекателен. В нём много риска. Он просто чумовой, и иногда это чертовски пугает... Это просто потрясающе. И они бесстрашны.

Я слушаю всё, что мне близко в это время, но я слушал много поп-музыки и хип-хопа. Меня просто не тянет ко многим новым рок-альбомам, потому что они просто… Я не знаю… Я не хочу поливать рок фекалиями, но когда я пытаюсь слушать радио Active Rock, создаётся ощущение, что играет одна и та же песня в течение 45 минут. И в этом почти ничего рискового, и не так много рок-звезд, не так много различий между группами. Всё это теперь подходит для рейтинга 0+, и материал быстро забывается. Появилась некая формула — всё подгоняется для сетки вещания, и все песни имеют одну и ту же формулу.

Если вернуться хотя бы в 90-е, у нас были все эти потрясающие рок-звезды. У нас были Layne Staley, Chris Cornell, Kurt Cobain, Eddie Vedder, Jonathan Davis и Zack De La Rocha — все эти невероятные фронтмены. А теперь всё ушло — нет ничего».

Далее Josh сказал, что он черпал вдохновение у хип-хоп-артистов, которые сосредоточились на независимости и обошли стороной основные звукозаписывающие компании, что, в свою очередь, дало им уровень свободы, которому, вероятно, позавидуют большинство крупных лейблов:

«Они создают свой собственный язык. У них есть своя собственная аудитория. К примеру Chance The Rapper выиграл три «Грэмми» без лейбла. Он выступил с аншлаговым концертом на Голливуд-боул без лейбла. И я подумал: «Вот оно. Это потрясающе!"»

Todd сказал, что не надеется на улучшение положения в роке в ближайшее время:

«Я не знаю, как они собираются менять положение, если некоторые из этих радиостанций не пойдут на риск. Но это влияет на рок по всем направлениям, потому что вы больше не видите рок на награждениях — его нет; вы его нигде не видите».



BUCKCHERRY Frontman Doesn




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

Nicht Von Hier


7 апр 2019, 13:49		Всё верно сказал о том, что сейчас из себя представляет современный мэинстримовый рок.

ufx


7 апр 2019, 13:58		Согласен на 100 процентов. Хотя рэп тоже стал испытывать кризис

LOR


7 апр 2019, 14:03		Buckcherry безусловно уг, согласен.

for example


7 апр 2019, 15:50		Да всё говно так-то.

Bergmoth


7 апр 2019, 16:38		Самокритично. Пошёл бы тогда рэпчик читать, а не писал бы свою собственную хрень.

DehakaZerus


7 апр 2019, 16:59		лошара

Alias


7 апр 2019, 17:00		еще один придурок

StygianSaviour


7 апр 2019, 17:24		Два последних комментария просто мироточат интеллектом.
С этим типом согласен, за исключением того, что мейнстримовый рэп хоть и интереснее каких-нибудь Imagine Dragons, все равно достаточно скучен.

DehakaZerus


7 апр 2019, 17:32		StygianSaviour,спасибо сверхразум

Flaming


7 апр 2019, 17:36		@Если вернуться хотя бы в 90-е, у нас были все эти потрясающие рок-звезды@

Да, именно так.
И были по настоящему круты.
Дома работает три варианта MTV, а тот, который Rocks, завожу реже всех. Часто там бездарные хипстерские морды. Или истерички, типа Fall Out Boy.
Пошли нахер, дурсты беннингтонные.

Reflection


7 апр 2019, 18:09		Не знаю, о какой "новой рок-музыке" говорит данный персонаж(тем более, что американская рок-сцена всегда была унылой для меня), но, если у него Chance The Rapper является потрясающим, то понятно с ним все.

ДенисБелкин


7 апр 2019, 18:40		говноед! так и скажи что ты рэппер, нет всякую херню начинают выдумывать!

Flaming


7 апр 2019, 18:52		У школоты хер встал. И брызгает в каментах)))

Рэп с роком друзья и братья скоро лет 35 как. Устанешь перечислять, сколько было крутых дуэтов и тем.

Однако тут и там паучьи завывания "рэп это калЛ"

Moomrick


7 апр 2019, 20:45		Стоило бы возразить, что именно рок-записи продаются сейчас более, чем вся остальная музыкальная культура, вместе взятые... по данным самих студий звукозаписи.
Но вместо этого лучше сказать следующее - да кто такой этот Josh Todd?! Тоже мне, мессия рока!


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