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BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца



Вокалист BUCKCHERRY Josh Todd в рамках недавнего интервью рассказал о том, чем группа занималась в момент коронапаузы:



«Мы много чего сделали, как и остальные. Мы дали более десятка концертов за этот год, но это совсем немного, когда они — источник твоего заработка. Так что это было вызовом — я не сказал бы, что это было просто — но мы постарались перенаправить силы на создание новой пластинки, потому что этот год обнулён, а у нас на него были большие планы по гастролям. Хорошие новости в том, что мы сделали отличную новую пластинку. И после трёх концертов в этом месяце мы в конце октября летим в Нэшвилл и начнём там запись. Ну а дальше будем смотреть, что и как, ждать, когда и что будет понятно по концертам. Но как только с этим прояснится, мы представим отличную пластинку, и я очень надеюсь, что в следующем году мы дадим много концертов».



Относительно даты выхода нового альбома он сказал следующее:



«Отличный вопрос. От нас требуется многое для промоушена. Но мы не хотим просто выпустить пластинку и не иметь возможности давать концерты в её поддержку. Так что много разных тонкостей. Может быть, мы выпустим всё в начале лета, но никто же не знает, что и как будет. Хорошие новости в том, что у нас полно материала — мы написали 27 песен для 10-песенного альбома и, чувак, мы вложились в них. И всё очень неплохо. Я с нетерпением жду, когда люди смогут услышать эту пластинку. Но всё крутится вокруг этого: "Так, и когда будет подходящий момент?" Потому что я уверен, что почти все в следующем году выпустят пластинку, потому что сейчас сидят на попе ровно».













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