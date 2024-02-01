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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 25
*Возвращение THE KOVENANT 23
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
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Buckcherry

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Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»



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В рамках недавнего интервью у Josh'a Todd'a спросили, является ли выступление вживую "тем, что нужно" для него и его коллег по группе":

«Да, если вы хотите зарабатывать этим на жизнь, конечно, вам нужно выходить на сцену и выступать с концертами. Слава богу, что наша репутация основывается на нашем живом шоу, потому что мы все еще можем выходить на сцену и продолжать выступать. Я очень благодарен за это. Мне по-прежнему очень нравится концертировать.

Я уже говорил об этом в других интервью, но я по-прежнему комфортно себя ощущаю. Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, насколько мне комфортно в каждом аспекте творческой деятельности. Так что да, я просто наслаждаюсь этим».

На вопрос о том, не нервничает ли он до сих пор перед большими концертами BUCKCHERRY, он ответил:

«Я нервничаю каждый вечер. Да, на самом деле, большие концерты даются легче, чем маленькие, более интимные — просто потому, что, когда ты выступаешь на большом мероприятии, и все билеты распроданы, энергия на твоей стороне, а когда ты в маленьком помещении, более интимном, ты должен работать немного усерднее. Но для нас это все очень увлекательно. Мы играли на самых разных площадках, которые только можно представить, и у нас одинаковый подход к делу. Мы стремимся быть максимально лучшими в этот вечер!»




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1 фев 2024
R
RoniN
концертировать - ну и словечко

просмотров: 132

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