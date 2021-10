сегодня



Вокалист BUCKCHERRY — о том, как впервые услышал METALLICA



JOSH TODD в рамках недавнего интервью рассказал о том, как для него произошло знакомство с группой METALLICA:



«Я вырос в округе Ориндж, штат Калифорния. В основном моим рок-фундаментом были все независимые панк-рок-записи, так что я никогда не увлекался известными рок-пластинками, пока мне не исполнилось 17 лет. Я подружился с двумя парнями — они стали моими друзьями — и они были просто сумасшедшими фанатами METALLICA, и они дали мне "Kill 'Em All" — ту пластинку, которая стала для меня решающей. Я сказал: "Это круто, чувак".



Причина, по которой мне так нравился панк-рок, в том, что он был неотфильтрованным. У них не было больших звукозаписывающих лейблов, которые указывали им, что говорить и что делать. Это были дети, которые были очень честны в своих чувствах и переживаниях, и они выражали всё это в песнях, и это меня очень зацепило. Поэтому, когда я услышал "Kill 'Em All", я почувствовал то же самое — я почувствовал, что это группа, которая была шайкой; у них был менталитет шайки. И то, что они говорили, было реальным, и я действительно верил в это. Вот почему я так люблю эту пластинку».



После того как Todd выбрал "Whiplash" и "Enter Sandman" в качестве двух песен METALLICA для того, чтобы поставить в "Wired In The Empire", RadioactiveMike Z спросил его, считает ли он "Black Album" значительно отличающимся от раннего звучания группы, и как он отреагировал, когда впервые услышал его:



«Я не знал, что будет. Они начали становиться немного более коммерческими. Но для меня это было нормально, потому что я начал взрослеть как человек и музыкант, и мне действительно нравились мощные припевы и яркие мелодии. В этой песне ["Enter Sandman"] было много цепляющих моментов, и я считаю, что это было по-настоящему здорово. И при этом они сохранили свою целостность. Именно это мне и понравилось в этой песне».













