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Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»



Вокалист BUCKCHERRY Josh Todd в одном из недавних интервью рассказал о том, как группа проводила время на карантине:



«Пришлось переключать передачи. У нас был целый год в туре, а потом случился COVID. Каждый месяц возникали новые обстоятельства, шоу выпадали у всех, а не только у нас. И вот мы подумали: "Ну мы могли бы перейти в режим сочинения песен и записать действительно классную пластинку на следующий год". И мы переключили передачи и просто начали много сочинять. И, чувак, эта запись хороша. Мы потратили на неё много времени, и она очень увлекательная».



Относительно того, как группа росла и развивалась с течением времени, он сказал:



«Думаю, что дело в том, что мы никогда не прекращаем работать. Мы никогда не прекращаем творить. Если мы не в туре, мы пишем песни. Я твёрдо верю в то, что вы должны по-настоящему вкалывать, чтобы стать и правда хорошим в том, чем занимаетесь. Я не люблю далеко уходить от сочинения песен. И все в команде разделяют эти чувства, так что мы едины. Всякий раз, когда мы едины, это всегда даёт отличный результат на записи».



Что касается возможной даты релиза нового альбома BUCKCHERRY, он ответил:



«Ну, это случится тогда, когда мы поймём, что сможем гастролировать в его поддержку. Быть может, это случится к лету следующего года. Посмотрим, что будет к концу года, но никогда не знаешь наперёд».













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