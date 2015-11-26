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Buckcherry

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21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

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3 сен 2020 : 		 BUCKCHERRY взяли гитариста JETBOY

26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист

28 июн 2020 : 		 BUCKCHERRY пишут новые песни

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28 фев 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

17 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL: Видео

11 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

6 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

18 дек 2019 : 		 KEITH NELSON не жалеет об уходе из BUCKCHERRY

29 авг 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

4 июн 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

13 май 2019 : 		 Обучающее видео от BUCKCHERRY

7 апр 2019 : 		 Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, заявив, что хип-хоп-сцена «увлекательная»

20 фев 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

14 фев 2019 : 		 Лирик-видео от BUCKCHERRY

8 фев 2019 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

29 янв 2019 : 		 BUCKCHERRY нашли барабанщика

25 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BUCKCHERRY

11 янв 2019 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

29 ноя 2018 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

4 ноя 2018 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от BUCKCHERRY

27 сен 2018 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи
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Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»



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Вокалист BUCKCHERRY Josh Todd в одном из недавних интервью рассказал о том, как группа проводила время на карантине:

«Пришлось переключать передачи. У нас был целый год в туре, а потом случился COVID. Каждый месяц возникали новые обстоятельства, шоу выпадали у всех, а не только у нас. И вот мы подумали: "Ну мы могли бы перейти в режим сочинения песен и записать действительно классную пластинку на следующий год". И мы переключили передачи и просто начали много сочинять. И, чувак, эта запись хороша. Мы потратили на неё много времени, и она очень увлекательная».

Относительно того, как группа росла и развивалась с течением времени, он сказал:

«Думаю, что дело в том, что мы никогда не прекращаем работать. Мы никогда не прекращаем творить. Если мы не в туре, мы пишем песни. Я твёрдо верю в то, что вы должны по-настоящему вкалывать, чтобы стать и правда хорошим в том, чем занимаетесь. Я не люблю далеко уходить от сочинения песен. И все в команде разделяют эти чувства, так что мы едины. Всякий раз, когда мы едины, это всегда даёт отличный результат на записи».

Что касается возможной даты релиза нового альбома BUCKCHERRY, он ответил:

«Ну, это случится тогда, когда мы поймём, что сможем гастролировать в его поддержку. Быть может, это случится к лету следующего года. Посмотрим, что будет к концу года, но никогда не знаешь наперёд».

BUCKCHERRY





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