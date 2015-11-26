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Вокалист BUCKCHERRY — об Axl'e Rose



Josh Todd в рамках недавней беседы с подкастом "Appetite For Distortion" рассказал о первой и единственной встречи с Axl'ом:



«Мне всегда очень нравился Axl — как певец, как фронтмен. Я на самом деле считаю его очень талантливым парнем. И мне так и не удалось встретиться с ним. Я бывал в местах, где был и он, но я не знал об этом, и мне так и не удалось с ним встретиться. Итак, в 2011 году [BUCKCHERRY] дали несколько концертов с [GUNS N' ROSES]. И всё равно он был каким-то загадочным парнем — он всегда выходил на сцену с опозданием. Ну а к этому моменту мы всегда находились в автобусе, возможно, ехали в следующий город. Ну и из-за этого у нас не было возможности пересечься. И вот мы выступаем на концерте — я думаю, это было одно из последних выступлений с GN'R. И мы все сидим в автобусе после шоу. И наш тур-менеджер говорит: "Эй, Axl хочет поздороваться с вами, ребята. У него есть кое-что для вас. Вы можете прийти?" И я такой: "Что? Да!" Так что мы собрали всё своё дерьмо, пошли на площадку и это было что-то с чем-то. Мы находимся в коридоре какой-то арены. Он выходит. Идёт к нам. У него в руках пакет. Это пластиковый пакет из Best Buy. Он говорит: "Как дела, ребята? Я просто хочу сказать, что было приятно видеть вас здесь". И он вытаскивает из пакета и вручает всем нам по iPad — каждому из нас по iPad — из Best Buy. "Я просто хочу сделать вам подарок и сказать, как мы благодарны вам за то, что вы были с нами [в туре]". И я такой: "Ты шутишь? Это потрясающе. Я потерял дар речи.



Это был один из самых крутых жестов от одного из твоих героев, которые когда-либо случались. Дело не в том, что мы получили iPad; дело в том, что грёбаный Axl Rose подарил нам сраный iPad. И мы сфотографировались с ним. И на этом всё закончилось. Он пошёл по коридору на сцену. И я такой: "Чувак, это было просто ох$$$но".



В моей рок-н-ролльной карьере было несколько случаев, когда я встречал некоторых своих героев, и это был действительно замечательный опыт, так вот этот случай как раз из таких. Это было так здорово. Он такой классный человек. Это было просто потрясающе!»







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