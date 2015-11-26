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Buckcherry

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Вокалист BUCKCHERRY — об Axl'e Rose



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Josh Todd в рамках недавней беседы с подкастом "Appetite For Distortion" рассказал о первой и единственной встречи с Axl'ом:

«Мне всегда очень нравился Axl — как певец, как фронтмен. Я на самом деле считаю его очень талантливым парнем. И мне так и не удалось встретиться с ним. Я бывал в местах, где был и он, но я не знал об этом, и мне так и не удалось с ним встретиться. Итак, в 2011 году [BUCKCHERRY] дали несколько концертов с [GUNS N' ROSES]. И всё равно он был каким-то загадочным парнем — он всегда выходил на сцену с опозданием. Ну а к этому моменту мы всегда находились в автобусе, возможно, ехали в следующий город. Ну и из-за этого у нас не было возможности пересечься. И вот мы выступаем на концерте — я думаю, это было одно из последних выступлений с GN'R. И мы все сидим в автобусе после шоу. И наш тур-менеджер говорит: "Эй, Axl хочет поздороваться с вами, ребята. У него есть кое-что для вас. Вы можете прийти?" И я такой: "Что? Да!" Так что мы собрали всё своё дерьмо, пошли на площадку и это было что-то с чем-то. Мы находимся в коридоре какой-то арены. Он выходит. Идёт к нам. У него в руках пакет. Это пластиковый пакет из Best Buy. Он говорит: "Как дела, ребята? Я просто хочу сказать, что было приятно видеть вас здесь". И он вытаскивает из пакета и вручает всем нам по iPad — каждому из нас по iPad — из Best Buy. "Я просто хочу сделать вам подарок и сказать, как мы благодарны вам за то, что вы были с нами [в туре]". И я такой: "Ты шутишь? Это потрясающе. Я потерял дар речи.

Это был один из самых крутых жестов от одного из твоих героев, которые когда-либо случались. Дело не в том, что мы получили iPad; дело в том, что грёбаный Axl Rose подарил нам сраный iPad. И мы сфотографировались с ним. И на этом всё закончилось. Он пошёл по коридору на сцену. И я такой: "Чувак, это было просто ох$$$но".

В моей рок-н-ролльной карьере было несколько случаев, когда я встречал некоторых своих героев, и это был действительно замечательный опыт, так вот этот случай как раз из таких. Это было так здорово. Он такой классный человек. Это было просто потрясающе!»

JOSH TODD Reflects On AXL ROSE





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