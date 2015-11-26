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Вокалист BUCKCHERRY — о концертах в настоящий момент



Josh Todd в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие ощущения он и коллеги по группе испытывают от нынешних концертов:



«Я чувствую много энергии. Происходят самые разнообразные события. Я думаю, что люди борются, честно говоря. Они устали от того, что их загоняют в угол.



Я только что прочитал, что сейчас это самая масштабная пандемия в мировой истории; она превзошла пандемию гриппа 1918 года. Это жестоко. И нам ещё какое-то время придётся быть очень осторожными и держать руку на пульсе. И я знаю, что людям тяжело это слышать.



Так что да, когда мы наконец выходим на сцену и начинаем играть, люди, их энтузиазм находится на другом уровне».







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