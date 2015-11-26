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Buckcherry

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10 окт 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о концертах в настоящий момент

8 окт 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 сен 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о вакцинации

29 июл 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

16 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY отменили концерты из-за COVID-19

11 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY сотрудничают с ювелирами

9 июл 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике

29 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY выбрал своего бога рока

18 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»

4 июн 2021 : 		 Альбом BUCKCHERRY стал дважды платиновым

3 июн 2021 : 		 JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY!»

27 май 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 май 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»

21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

30 дек 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»

21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

20 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я за стадный иммунитет»

3 сен 2020 : 		 BUCKCHERRY взяли гитариста JETBOY

26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист

28 июн 2020 : 		 BUCKCHERRY пишут новые песни

12 июн 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

10 апр 2020 : 		 Акустика от BUCKCHERRY

28 фев 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

17 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL: Видео

11 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL
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Вокалист BUCKCHERRY — о концертах в настоящий момент



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Josh Todd в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие ощущения он и коллеги по группе испытывают от нынешних концертов:

«Я чувствую много энергии. Происходят самые разнообразные события. Я думаю, что люди борются, честно говоря. Они устали от того, что их загоняют в угол.

Я только что прочитал, что сейчас это самая масштабная пандемия в мировой истории; она превзошла пандемию гриппа 1918 года. Это жестоко. И нам ещё какое-то время придётся быть очень осторожными и держать руку на пульсе. И я знаю, что людям тяжело это слышать.

Так что да, когда мы наконец выходим на сцену и начинаем играть, люди, их энтузиазм находится на другом уровне».

BUCKCHERRY





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