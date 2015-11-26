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Вокалист BUCKCHERRY — о вакцинации



Josh Todd в рамках недавнего интервью высказал свое мнение о вакцинации:



«Когда у меня появилась возможность получить вакцину, я сразу же ухватился за неё. Я никого не заставляю делать то, что они должны делать. Я надеюсь, что все будут делать это для общего блага, а не думать только о себе, чтобы мы могли пройти через это, выйти на другую ступень и сделать ситуацию немного более управляемой. Но я понимаю, что у людей есть медицинские проблемы, — они имеют дело со многими проблемами. И с учётом этого что же делать?»







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