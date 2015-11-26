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Buckcherry

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15 сен 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о вакцинации

29 июл 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

16 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY отменили концерты из-за COVID-19

11 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY сотрудничают с ювелирами

9 июл 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике

29 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY выбрал своего бога рока

18 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»

4 июн 2021 : 		 Альбом BUCKCHERRY стал дважды платиновым

3 июн 2021 : 		 JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY!»

27 май 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 май 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»

21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

30 дек 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»

21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

20 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я за стадный иммунитет»

3 сен 2020 : 		 BUCKCHERRY взяли гитариста JETBOY

26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист

28 июн 2020 : 		 BUCKCHERRY пишут новые песни

12 июн 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

10 апр 2020 : 		 Акустика от BUCKCHERRY

28 фев 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

17 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL: Видео

11 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

6 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

18 дек 2019 : 		 KEITH NELSON не жалеет об уходе из BUCKCHERRY
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|||| сегодня

Вокалист BUCKCHERRY — о вакцинации



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Josh Todd в рамках недавнего интервью высказал свое мнение о вакцинации:

«Когда у меня появилась возможность получить вакцину, я сразу же ухватился за неё. Я никого не заставляю делать то, что они должны делать. Я надеюсь, что все будут делать это для общего блага, а не думать только о себе, чтобы мы могли пройти через это, выйти на другую ступень и сделать ситуацию немного более управляемой. Но я понимаю, что у людей есть медицинские проблемы, — они имеют дело со многими проблемами. И с учётом этого что же делать?»

BUCKCHERRY





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