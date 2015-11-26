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Buckcherry

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9 июл 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике

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4 июн 2021 : 		 Альбом BUCKCHERRY стал дважды платиновым

3 июн 2021 : 		 JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY!»

27 май 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 май 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»

21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

30 дек 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»

21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

20 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я за стадный иммунитет»

3 сен 2020 : 		 BUCKCHERRY взяли гитариста JETBOY

26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист

28 июн 2020 : 		 BUCKCHERRY пишут новые песни

12 июн 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

10 апр 2020 : 		 Акустика от BUCKCHERRY

28 фев 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

17 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL: Видео

11 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

6 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

18 дек 2019 : 		 KEITH NELSON не жалеет об уходе из BUCKCHERRY

29 авг 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

4 июн 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

13 май 2019 : 		 Обучающее видео от BUCKCHERRY

7 апр 2019 : 		 Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, заявив, что хип-хоп-сцена «увлекательная»
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Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике



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В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" Josh Todd рассказал, чем он занимается во время отсутствия гастрольной деятельности:

«Я просто начал действовать. Я не из тех, кто долго сидит без дела. Я никогда не сажусь на попку ровно. Я просто спросил себя: "Ладно, что мне делать с появившимся временем? У меня оно есть, так как я могу использовать его с умом?" И создание альбома "Hellbound" было одним из таких моментов. А что касается выздоровления, то я всегда нахожусь в процессе. За это время я провёл много встреч по Zoom; многие выздоравливающие ходили на встречи Zoom. И я провёл много встреч в Zoom; я продолжал действовать. За это время я сделал много шагов, чтобы чувствовать себя хорошо в своём сознании. И я снова взялся за теннис; я много играл в теннис, что было очень полезно для моего психического здоровья. И многое другое. Я также освоил новую профессию. Во время изоляции я стал сертифицированным флеботомистом и четыре месяца работал в округе Лос-Анджелес в COVID-клинике. Так что я занимался этим и после того, как была создана пластинка "Hellbound". Я много чего интересного сделал на изоляции. И о том, что сказал: это было увлекательно, я многому научился».

На вопрос о том, как получить сертификат по флеботомии (метод альтернативной медицины, заключающийся в извлечении определённого количества крови из человека с лечебной целью. Доказательства клинической эффективности у кровопускания отсутствуют, в современной медицинской практике оно не используется), Josh ответил:

«Я ходил на двухнедельную программу, на которой ты много колешь, тебя много колят. Потом нужно сдать государственный экзамен, и я его тоже сдал. А потом ты свободен и готов работать. Я занимался этим, как я уже сказал, четыре месяца в центре Лос-Анджелеса; я работал в COVID-клинике. И это было интересно.

Я всегда был работягой — я работаю с 13 лет — так что не работать для меня вредно. И мне это всегда было интересно. Я всегда хожу в Quest Diagnostics. Там я ежегодно сдаю анализы крови, потому что там лучшие флеботомисты. Я помню, как однажды один большой, высокий татуированный парень вышел и взял у меня кровь, и я буквально даже не почувствовал этого, настолько он был хорош. Мы начали болтать, и я заинтересовался этим — это было давным-давно, задолго до пандемии. И тогда я решил: "Я пойду и научусь этому. Я собираюсь научиться этому". И вот я всё осуществил».

BUCKCHERRY



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