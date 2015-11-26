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Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике



В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" Josh Todd рассказал, чем он занимается во время отсутствия гастрольной деятельности:



«Я просто начал действовать. Я не из тех, кто долго сидит без дела. Я никогда не сажусь на попку ровно. Я просто спросил себя: "Ладно, что мне делать с появившимся временем? У меня оно есть, так как я могу использовать его с умом?" И создание альбома "Hellbound" было одним из таких моментов. А что касается выздоровления, то я всегда нахожусь в процессе. За это время я провёл много встреч по Zoom; многие выздоравливающие ходили на встречи Zoom. И я провёл много встреч в Zoom; я продолжал действовать. За это время я сделал много шагов, чтобы чувствовать себя хорошо в своём сознании. И я снова взялся за теннис; я много играл в теннис, что было очень полезно для моего психического здоровья. И многое другое. Я также освоил новую профессию. Во время изоляции я стал сертифицированным флеботомистом и четыре месяца работал в округе Лос-Анджелес в COVID-клинике. Так что я занимался этим и после того, как была создана пластинка "Hellbound". Я много чего интересного сделал на изоляции. И о том, что сказал: это было увлекательно, я многому научился».



На вопрос о том, как получить сертификат по флеботомии (метод альтернативной медицины, заключающийся в извлечении определённого количества крови из человека с лечебной целью. Доказательства клинической эффективности у кровопускания отсутствуют, в современной медицинской практике оно не используется), Josh ответил:



«Я ходил на двухнедельную программу, на которой ты много колешь, тебя много колят. Потом нужно сдать государственный экзамен, и я его тоже сдал. А потом ты свободен и готов работать. Я занимался этим, как я уже сказал, четыре месяца в центре Лос-Анджелеса; я работал в COVID-клинике. И это было интересно.



Я всегда был работягой — я работаю с 13 лет — так что не работать для меня вредно. И мне это всегда было интересно. Я всегда хожу в Quest Diagnostics. Там я ежегодно сдаю анализы крови, потому что там лучшие флеботомисты. Я помню, как однажды один большой, высокий татуированный парень вышел и взял у меня кровь, и я буквально даже не почувствовал этого, настолько он был хорош. Мы начали болтать, и я заинтересовался этим — это было давным-давно, задолго до пандемии. И тогда я решил: "Я пойду и научусь этому. Я собираюсь научиться этому". И вот я всё осуществил».







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