Видео с текстом от BUCKCHERRY



BUCKCHERRY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bent", которая взята из нового альбома "Warpaint", релиз которого намечен на восьмое марта на Century Media/RED Music.



Трек-лист:



01. Warpaint



02. The Alarm



03. Bent



04. Radio Song



05. Closer



06. Back Down



07. The Vacuum



08. No Regrets



09. The Hunger



10. The Devil's In The Details



11. Right Now



12. Head Like A Hole



















