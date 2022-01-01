сегодня



BUCKCHERRY завершили работу над альбомом



Josh Todd подтвердил, что группа закончила работу над альбомом:



«Десятая пластинка — особенная для нас. Если подумать, то десять альбомов — это просто безумие. Так что я был очень рад приступить к этой работе. И это отличная запись. И я знаю, что говорю это, потому что мы только что записали её, но она действительно хороша; я думаю, что людям она очень понравится. Да, альбом выйдет в следующем году, возможно, в начале лета».







+0 -0



просмотров: 149

