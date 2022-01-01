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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 28
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 24
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 16
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Buckcherry

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16 ноя 2022 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 BUCKCHERRY выпустят новый материал в 2023

31 авг 2022 : 		 BUCKCHERRY начнут запись осенью

4 июн 2022 : 		 BUCKCHERRY готовы к записи

16 фев 2022 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

9 фев 2022 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Первая татуха была ужасной!»

19 янв 2022 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о трезвости

12 ноя 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Axl'e Rose

26 окт 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о том, как впервые услышал METALLICA

10 окт 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о концертах в настоящий момент

8 окт 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 сен 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о вакцинации

29 июл 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

16 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY отменили концерты из-за COVID-19

11 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY сотрудничают с ювелирами

9 июл 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике

29 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY выбрал своего бога рока

18 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»

4 июн 2021 : 		 Альбом BUCKCHERRY стал дважды платиновым

3 июн 2021 : 		 JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY!»

27 май 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 май 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»

21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

30 дек 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»

21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца
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BUCKCHERRY завершили работу над альбомом



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Josh Todd подтвердил, что группа закончила работу над альбомом:

«Десятая пластинка — особенная для нас. Если подумать, то десять альбомов — это просто безумие. Так что я был очень рад приступить к этой работе. И это отличная запись. И я знаю, что говорю это, потому что мы только что записали её, но она действительно хороша; я думаю, что людям она очень понравится. Да, альбом выйдет в следующем году, возможно, в начале лета».




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