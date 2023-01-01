28 ноя 2023



Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY



В недавнем интервью Classic Album Review у вокалиста BUCKCHERRY Josh'a Todd'a спросили, верно ли утверждение Gene Simmons'a о том, что рок мёртв, на что он ответил:



«Я понимаю, что он имеет в виду, говоря о масштабах того, каким рок был раньше, и предполагаю, что именно это он и имел в виду. Но рок жив и продолжает существовать. Есть множество рок-групп, выпускающих пластинки. Но я понимаю, что он имел в виду... Я считаю, что сейчас у всех больше разных платформ. Информация в наши дни распространяется очень широко. Нет контролируемого рынка. Больше нет раскрутки по радио. Информация просто повсюду. И поэтому людям очень трудно сосредоточиться на вас. Так что его слова совершенно верны.



Позвольте мне сказать вам кое-что. Не знаю, произошло ли это в период выхода альбомов BUCKCHERRY "Hellbound" или "Warpaint". Во время работы над "Warpaint" нас усадили за стол и сказали: "У вас есть 20 секунд, чтобы привлечь чьё-то внимание, и всё". Я говорю: "Что? 20 секунд?" — "Да". Угадайте, сколько сейчас. Примерно пять секунд, и это просто безумие. Люди просто пролистывают материал и выбирают только то, что видят. Многие даже не знают, что ты выпустил альбом. Это безумие.



Всё идёт в потоковом режиме. В Штатах больше нет рок-радио. Оно ничего не значит. Так что здесь всё совсем по-другому. Конечно, всё дело в продвижении своего материала в Интернете, в потоковом вещании, но это уже не соответствует тому, что было раньше. И я полагаю, что он имел в виду именно это».







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