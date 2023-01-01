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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 54
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
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Buckcherry

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22 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BUCKCHERRY

13 сен 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

26 июл 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY: Видео

14 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива

12 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Рок уже не торт»

26 июн 2023 : 		 Новое видео MOONSHINE BANDITS и BUCKCHERRY

23 июн 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY

8 июн 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о том, почему группа выпускает что-то новое

31 май 2023 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

18 май 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о нелёгкой судьбе алкоголика

16 май 2023 : 		 Почему BUCKCHERRY записали кавер-версию песни BRYAN'a ADAMS'a?

7 май 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

10 апр 2023 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

10 мар 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

6 янв 2023 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

24 ноя 2022 : 		 JOSH TODD о новом альбоме BUCKCHERRY

16 ноя 2022 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 BUCKCHERRY выпустят новый материал в 2023

31 авг 2022 : 		 BUCKCHERRY начнут запись осенью

4 июн 2022 : 		 BUCKCHERRY готовы к записи

16 фев 2022 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

9 фев 2022 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Первая татуха была ужасной!»

19 янв 2022 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о трезвости

12 ноя 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Axl'e Rose

26 окт 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о том, как впервые услышал METALLICA

10 окт 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о концертах в настоящий момент
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Рождественский трек от BUCKCHERRY



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BUCKCHERRY опубликовали рождественский трек "Tell 'Em It's Christmas".




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